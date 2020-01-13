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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ РАСКРЫЛ СХЕМУ НЕОБОСНОВАННОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРИ ПОСТАВКАХ ЗЕРНА НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
11:55 14.01.2020

Работники Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску раскрыли схему необоснованного посредничества при поставках российского зерна на белорусские перерабатывающие предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, серый импорт организовали два минчанина. В 2017-2018 годах они закупали зерно сельскохозяйственных культур (овес, пшеница, ячмень, рапс) в России за наличный расчет и ввозили в Беларусь без оформления соответствующих товаросопроводительных документов.

Чтобы создать видимость легального бизнеса, минчане зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя жителя Минского района, ведущего асоциальный образ жизни. По его документам они продавали российское зерно по завышенным ценам отечественным перерабатывающим предприятиям, что в конечном итоге влекло удорожание выпускаемой продукции.

Кроме того, столичные дельцы не платили налоги за подконтрольного им предпринимателя – в бухгалтерский учет помещались фиктивные документы, полученные от организаций, имеющих признаки лжепредпринимательских структур. Как следствие, в бюджет не поступило более 230 тыс. рублей налогов.

Управлением Следственного комитета по Минску в отношении организаторов незаконной схемы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере). Проводится предварительное расследование, на имущество подозреваемых наложен арест.
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