Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 11 месяцев 2019 года составил $75,8492 млрд и снизился на 0,69% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг составил $38,0825 млрд. и снизился на 1,68%, импорт - $37,7667 млрд при росте на 0,33%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 11 месяцев 2019 года сложилось положительным в размере $315,8 млн. За аналогичный период прошлого года положительное сальдо было $1092,2 млн.

Объем внешней торговли товарами за 11 месяцев 2019 года составил $61,9963 млрд и сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,38%. Экспорт товаров составил $29,4501 млрд и уменьшился на 4,24%, импорт - $32,5462 млрд при снижении на 0,64%.

Сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2019 года отрицательное в размере $3096,1 млн. За аналогичный период прошлого года отрицательное сальдо было $2001,3 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 11 месяцев 2019 года составил $13,8529 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,12%. Экспорт услуг составил $8,6324 млрд и вырос на 7,56%, импорт - $5,2205 млрд при росте на 6,40%.

Сальдо внешней торговли услугами за 11 месяцев 2019 года сложилось положительным - $3411,9 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо было положительным в сумме $3093,5 млн.