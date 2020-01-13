ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛОРУСНЕФТЬ-МИНСКОБЛНЕФТЕПРОДУКТ» ПЛАНИРУЕТ В 2020 ГОДУ ПОСТАВЛЯТЬ ПОЛУФАБРИКАТЫ НЕ ТОЛЬКО В СЕТЬ АЗС ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, НО И НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
10:44 14.01.2020

На новый уровень выходит собственное производство продуктов шоковой заморозки РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт».

Как пишет портал neft.by, в этом году предприятие начинает поставлять полуфабрикаты в сеть АЗС других регионов страны. И не только. В планах также работа на внешний рынок.

Шницель свиной рубленый со стручковой фасолью, котлета из цыпленка с сыром и томлеными овощами, филе из рыбы с цветными рисом, бабушкины сырники, берлинер с начинкой со вкусом персика и донат с какао-глазурью – это не ресторанное меню, а лишь некоторые из блюд шоковой заморозки, которые выпускает общепит «Минскоблнефтепродукта». Собственное производство было открыто на базе столовой предприятия «РазВилка» в Фаниполе, масштабно реконструированной в 2018 году.

Сейчас здесь, помимо закусок, салатов, горячих блюд и десертов, освоен выпуск 13 наименований изделий высокой степени готовности шоковой заморозки. О новом взгляде на высокую кухню, доступную клиентам АЗС, рассказал Сергей Кирелюк, начальник управления розничной торговли предприятия.

«Развитие собственного общепита – сегодня один из трендов автозаправочной сети «Белоруснефти». И наше предприятие активно продвигает это направление. В прошлом году особое внимание уделили производству продукции высокой степени готовности шоковой заморозки. Определен ассортимент, проработана упаковка и логистика, проведена апробация полуфабрикатов на АЗС «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». Первые результаты продаж показали – продукция востребована. Производственные мощности позволяют обеспечить не только свою сеть, но и автозаправочные станции других дочерних нефтепродуктовых предприятий «Белоруснефти», а также выйти на зарубежный рынок. Готовим пакет документов для возможности реализовывать нашу продукцию шоковой заморозки в странах Таможенного союза».

Рецептура блюд – собственные разработки. Технология шоковой заморозки – последнего поколения. На выходе клиент получает практически полный набор дневного меню, который требует минимум времени для приготовления и в дороге, и дома. При этом качество и вкус, по традициям общепита «Белоруснефти», на высоте.

Мощности производства позволяют выпускать до 45 тысяч единиц продукции в месяц. В ассортименте полуфабрикатов шоковой заморозки – от вариантов быстрого перекуса до ресторанных блюд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2020
валюта курс
EUR 2.3503
USD 2.1128
RUB 3.4671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3503 -0.0029
USD 2.1128 -0.0065
RUB 3.4671 +0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3580 2.3630
USD 2.1180 2.1210
RUB 3.4440 3.4540
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 68.3000 68.6500
USD/RUB 61.4000 61.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте