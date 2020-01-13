На новый уровень выходит собственное производство продуктов шоковой заморозки РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт».

Как пишет портал neft.by, в этом году предприятие начинает поставлять полуфабрикаты в сеть АЗС других регионов страны. И не только. В планах также работа на внешний рынок.

Шницель свиной рубленый со стручковой фасолью, котлета из цыпленка с сыром и томлеными овощами, филе из рыбы с цветными рисом, бабушкины сырники, берлинер с начинкой со вкусом персика и донат с какао-глазурью – это не ресторанное меню, а лишь некоторые из блюд шоковой заморозки, которые выпускает общепит «Минскоблнефтепродукта». Собственное производство было открыто на базе столовой предприятия «РазВилка» в Фаниполе, масштабно реконструированной в 2018 году.

Сейчас здесь, помимо закусок, салатов, горячих блюд и десертов, освоен выпуск 13 наименований изделий высокой степени готовности шоковой заморозки. О новом взгляде на высокую кухню, доступную клиентам АЗС, рассказал Сергей Кирелюк, начальник управления розничной торговли предприятия.

«Развитие собственного общепита – сегодня один из трендов автозаправочной сети «Белоруснефти». И наше предприятие активно продвигает это направление. В прошлом году особое внимание уделили производству продукции высокой степени готовности шоковой заморозки. Определен ассортимент, проработана упаковка и логистика, проведена апробация полуфабрикатов на АЗС «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». Первые результаты продаж показали – продукция востребована. Производственные мощности позволяют обеспечить не только свою сеть, но и автозаправочные станции других дочерних нефтепродуктовых предприятий «Белоруснефти», а также выйти на зарубежный рынок. Готовим пакет документов для возможности реализовывать нашу продукцию шоковой заморозки в странах Таможенного союза».

Рецептура блюд – собственные разработки. Технология шоковой заморозки – последнего поколения. На выходе клиент получает практически полный набор дневного меню, который требует минимум времени для приготовления и в дороге, и дома. При этом качество и вкус, по традициям общепита «Белоруснефти», на высоте.

Мощности производства позволяют выпускать до 45 тысяч единиц продукции в месяц. В ассортименте полуфабрикатов шоковой заморозки – от вариантов быстрого перекуса до ресторанных блюд.