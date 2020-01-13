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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ ЗА 2019 ГОД ВЫРОСЛИ НА 4,4%
10:10 14.01.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,3%, с декабрем 2018 г. – 104,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,1% и 102,4% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 104,7%, потребительские товары – 100,3% и 103% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 101%, с декабрем 2018 г. – 108%, в том числе в растениеводстве – 101,4% и 114,1% соответственно, животноводстве – 100,9% и 106,3% соответственно.
Индекс цен в строительстве в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 99,98%, с декабрем 2018 г. – 105,3%, в том числе на строительно-монтажные работы – 98,7% и 112,1% соответственно, машины и оборудование – 101,3% и 94,1%, прочие работы и затраты – 101,2% и 113,1% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,9%, с декабрем 2018 г. – 108,7%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.
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