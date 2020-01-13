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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНАЯ «ШКОЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» ОТКРЫВАЕТСЯ В МСТИСЛАВЛЕ
09:47 14.01.2020
Бесплатная «Школа развития предпринимательства в малых городах. Агроэкотуризм» начинает работу в Мстиславле.
Как сообщают «Могилевские ведомости», ее проведение планируется в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», который реализуется Программой развития ООН и Министерством экономики Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации.
Школа будет реализована в 3 направлениях: серия обучающих семинаров в Мстиславле; обмен опытом с коллегами из других территорий (обучающая поездка); индивидуальное консультирование (экспресс-аудит) участников и письменные рекомендации по развитию бизнеса от национальных экспертов.
Тренинги проведут эксперты-практики в сфере предпринимательства, агроэкотуризма, управления финансами. 10 участников семинаров бесплатно пройдут экспресс-аудит эффективности работы бизнеса и получат индивидуальные рекомендации от эксперта по повышению результативности своего бизнеса. Самые активные и заинтересованные участники школы составят группу участников для однодневной обучающей поездки в одну из наиболее успешных агроусадеб Беларуси (агроусадьба «Ганка» Воложинский район).
Первое мероприятие школы пройдет 25 января.
Более подробную информацию можно узнать по номеру в viber +375293804999.
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