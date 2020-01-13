Бесплатная «Школа развития предпринимательства в малых городах. Агроэкотуризм» начинает работу в Мстиславле.

Как сообщают «Могилевские ведомости», ее проведение планируется в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», который реализуется Программой развития ООН и Министерством экономики Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации.

Школа будет реализована в 3 направлениях: серия обучающих семинаров в Мстиславле; обмен опытом с коллегами из других территорий (обучающая поездка); индивидуальное консультирование (экспресс-аудит) участников и письменные рекомендации по развитию бизнеса от национальных экспертов.

Тренинги проведут эксперты-практики в сфере предпринимательства, агроэкотуризма, управления финансами. 10 участников семинаров бесплатно пройдут экспресс-аудит эффективности работы бизнеса и получат индивидуальные рекомендации от эксперта по повышению результативности своего бизнеса. Самые активные и заинтересованные участники школы составят группу участников для однодневной обучающей поездки в одну из наиболее успешных агроусадеб Беларуси (агроусадьба «Ганка» Воложинский район).

Первое мероприятие школы пройдет 25 января.

Более подробную информацию можно узнать по номеру в viber +375293804999.