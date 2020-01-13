|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС БЕЛАРУСИ ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ НА ОДНУ ТОННУ И СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 42 ТОНН
09:30 14.01.2020
Золотой запас Беларуси за 2019 год увеличился на одну тонну и составил на 1 января 2020 года 42,2 т. Такая информация размещена на сайте Национального банка.
По состоянию на 1 января 2019 года золотой запас составлял 41,2 т.
Золотой запас представляет собой драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Государственного фонда драгметаллов и драгоценных камней Беларуси.
Наличие золотого запаса важно для поддержания доверия резидентов и нерезидентов к способности Национального банка и правительства Беларуси выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Кроме того, драгоценные металлы можно использовать при необходимости для расчетов, продажи или обмена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2020
Курсы в банках
на 14.01.2020
Конвертация в банках
на 14.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте