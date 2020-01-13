Золотой запас Беларуси за 2019 год увеличился на одну тонну и составил на 1 января 2020 года 42,2 т. Такая информация размещена на сайте Национального банка.

По состоянию на 1 января 2019 года золотой запас составлял 41,2 т.

Золотой запас представляет собой драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Государственного фонда драгметаллов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса важно для поддержания доверия резидентов и нерезидентов к способности Национального банка и правительства Беларуси выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Кроме того, драгоценные металлы можно использовать при необходимости для расчетов, продажи или обмена.