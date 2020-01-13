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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 4,7%
18:02 13.01.2020

Потребительские цены на товары и услуги в Беларуси в 2019 году выросли на 4,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в декабре 2019 года цены на товары и услуги выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем.

Цены на продовольствие в 2019 году выросли на 4,3%, в декабре – на 0,5%. Непродовольственные товары подорожали за год на 3,7%, в декабре – на 0,4%. Цены и тарифы на услуги за год выросли на 6,9%, в декабре – на 0,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 100,1%, с декабрем 2018-го - 103,5%.
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