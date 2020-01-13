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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЛОЩАДЯХ ОАО «КАМВОЛЬ» СОЗДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО СУКОННЫХ ТКАНЕЙ
17:58 13.01.2020

На площадях ОАО «Камволь» создается производство суконных тканей. Об этом говорится в указе № 505 от 31 декабря 2019 года, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», мощность планируемого производства – 1 млн погонных метров в год. Выход производства на проектную мощность ожидается в 2024 году. Бренд крупнейшей белорусской текстильной компании «Сукно» будет сохранен.

Данный проект является наиболее эффективным вариантом создания в республике современного суконного производства, так как позволяет минимизировать сырьевые и сбытовые риски, обеспечить эффективное использование производственных площадей «Камволя», сократить затраты на оборудование.

«Камволь» выбран в качестве площадки как предприятие с похожими технологиями производства. По оборудованию видим до 20% интеграции», – комментировала ранее принятое решение глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина.

Помимо этого, предполагается, что результативность повысится за счет эффективного использования энергетических и сырьевых ресурсов на объединенном производстве, а также сокращения управленческого и вспомогательного персонала.

Для организации суконного производства указом предусмотрено выделение 65,8 млн рублей из средств инновационного фонда Мингорисполкома в 2020-2021 годах.

В части, касающейся ОАО «Камволь», указ № 505 предусматривает реструктуризацию задолженности по кредитам путем изменения сроков погашения кредитных обязательств до 2030 года и с заменой валюты с евро на белорусские рубли. В 2020 году «Беларусбанку» будут предоставлены гарантии правительства по погашению задолженности предприятия.

Персональная ответственность за реализацию указа возложена на генерального директора ОАО «Камволь», председателя «Беллегпрома» и вице-премьера, курирующего деятельность концерна.
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