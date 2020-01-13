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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
17:49 13.01.2020

План работы Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования на 2020 год утвержден тремя сопредседателями совета – министром экономики Александром Червяковым, министром труда и социальной защиты Ириной Костевич, министром образования Игорем Карпенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, план предусматривает проведение в течение 2020 года 3-х заседаний Совета, в ходе которых намечается рассмотрение ряда вопросов, имеющих ключевое значение для реформирования системы подготовки управленческих кадров для национальной экономики.

Ключевыми сквозными темами, которые определены в плане работы Совета, являются: рассмотрение пакета проектов нормативных правовых актов, направленных на внедрение механизма организации подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, мини-МВА) за счет трех источников финансирования (средства обучаемых – средства организаций-работодателей – средства республиканского бюджета); организация разработки проекта профессионального стандарта «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления» (бизнес-тренер, преподаватель бизнес-школы).

Предполагается, что после разработки проекта профессионального стандарта «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления» и утверждения профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» будет запущен институциональный механизм модернизации системы бизнес-образования, что позволит на системном уровне обеспечить повышение профессиональной компетентности менеджмента субъектов хозяйствования Республики Беларусь.

Отдельно будут рассмотрены вопросы актуализации содержания образовательных программ в сфере бизнес-образования с учетом требований профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» и привлечения международной технической помощи для развития потенциала сферы бизнес-образования.

Намечается, что предпринятые усилия позволят обеспечить включение в проект программного документа по развитию системы образования в Республике Беларусь на 2021-2025 гг. комплекса мероприятий, направленных на развитие системы бизнес-образования.
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