|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ОАО "СЛОНИММЕБЕЛЬ"ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ТОВАРОМ БЕЛАРУСИ
17:36 13.01.2020
Набор мебели для спальни «Оливия» ОАО «Слониммебель» признан «Лучшим товаром 2019 года» по результатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», представленная на конкурс мебель участвовала в номинации «Лучшие промышленные товары для населения и изделия народных промыслов».
ОАО «Слониммебель» - одно из ведущих производителей мебели в Республике Беларусь. Предприятие специализируется на выпуске спальных гарнитуров, корпусной мебели и кухонь. Ежемесячно на фабрике выпускается около 2000 комплектов мебели.
Продукцию предприятия хорошо знают не только в Беларуси, но и за рубежом. ОАО "Слониммебель" экспортирует порядка 90% своей мебели.
На этой неделе предприятие представляет свою мебель на крупнейшей в Европе международной мебельной выставке IMM Сologne-2020, которая проходит с 13 по 19 января в Кельне (Германия). В центе выставочной экспозиции как раз спальня "Оливия", признанная "Лучшим товаром года в Беларуси"
Успешное развитие стало возможным благодаря техническому развитию предприятия. Ежегодно предприятие инвестирует свои средства в обновление и усовершенствование оборудования, закупая его у известных итальянских и немецких производителей. Высокое качество технического оснащения позволяет добиться хороших результатов в качестве выпускаемой мебели, а также позволяет постоянно обновлять ассортимент.
Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.
Целями данного конкурса являются: информирование потребителей о качественных товарах (продукции или услугах) в интересах их производителей и содействие продвижению продукции на внутренний и международный рынки; поддержка белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары; содействие обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами; создание предпосылок, содействие широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества; выявление новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2020
Курсы в банках
на 13.01.2020
Конвертация в банках
на 13.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте