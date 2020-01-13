Набор мебели для спальни «Оливия» ОАО «Слониммебель» признан «Лучшим товаром 2019 года» по результатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», представленная на конкурс мебель участвовала в номинации «Лучшие промышленные товары для населения и изделия народных промыслов».

ОАО «Слониммебель» - одно из ведущих производителей мебели в Республике Беларусь. Предприятие специализируется на выпуске спальных гарнитуров, корпусной мебели и кухонь. Ежемесячно на фабрике выпускается около 2000 комплектов мебели.

Продукцию предприятия хорошо знают не только в Беларуси, но и за рубежом. ОАО "Слониммебель" экспортирует порядка 90% своей мебели.

На этой неделе предприятие представляет свою мебель на крупнейшей в Европе международной мебельной выставке IMM Сologne-2020, которая проходит с 13 по 19 января в Кельне (Германия). В центе выставочной экспозиции как раз спальня "Оливия", признанная "Лучшим товаром года в Беларуси"

Успешное развитие стало возможным благодаря техническому развитию предприятия. Ежегодно предприятие инвестирует свои средства в обновление и усовершенствование оборудования, закупая его у известных итальянских и немецких производителей. Высокое качество технического оснащения позволяет добиться хороших результатов в качестве выпускаемой мебели, а также позволяет постоянно обновлять ассортимент.

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.

Целями данного конкурса являются: информирование потребителей о качественных товарах (продукции или услугах) в интересах их производителей и содействие продвижению продукции на внутренний и международный рынки; поддержка белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары; содействие обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами; создание предпосылок, содействие широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества; выявление новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.