Налоговыми инспекциями Брестской области в 2019 году проведены мониторинги в отношении 685 субъектов предпринимательской деятельности (СПД), в том числе 326 организаций и 359 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, в результате 417 СПД направлены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторингов нарушений (недостатков).

К 182 субъектам хозяйствования, допустивших повторные нарушения, применены меры ответственности за невыполнение рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

Сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мониторингов составила 20 909,2 рублей.

Дополнительные поступления налогов в бюджет за январь-декабрь 2019 года составили 23 796,3 рублей.

В том числе инспекциями области проведено 155 мониторингов в отношении СПД, осуществляющих торговлю товарами легкой промышленности иностранного производства низкого ценового сегмента.

По результатам мониторингов нарушения установлены у 145 СПД.

Выявлено 116 фактов нарушения порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования, 23 факта отсутствия платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек и 6 фактов реализации товаров без маркировки контрольными (идентификационными) знаками. Кроме того, в ходе поведения мониторингов установлено 7 фактов привлечения к труду наемных работников без оформления трудовых отношений.

По результатам мониторингов 60 СПД направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков).

К 85 СПД, допустивших повторные нарушения, применены меры ответственности за невыполнение рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

Сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мониторингов составила 13 264,9 руб.

В ходе проведения мониторингов инспекциями области выявлены факты нарушения порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования, отсутствия платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек, реализация обуви без маркировки контрольными (идентификационными) знаками, привлечения к труду работников, неоформленных в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Беларусь и, следовательно, ухода от уплаты подоходного налога.