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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ПРОВЕЛИ МОНИТОРИНГИ 685 СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17:23 13.01.2020
Налоговыми инспекциями Брестской области в 2019 году проведены мониторинги в отношении 685 субъектов предпринимательской деятельности (СПД), в том числе 326 организаций и 359 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, в результате 417 СПД направлены рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторингов нарушений (недостатков).
К 182 субъектам хозяйствования, допустивших повторные нарушения, применены меры ответственности за невыполнение рекомендаций об устранении выявленных нарушений.
Сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мониторингов составила 20 909,2 рублей.
Дополнительные поступления налогов в бюджет за январь-декабрь 2019 года составили 23 796,3 рублей.
В том числе инспекциями области проведено 155 мониторингов в отношении СПД, осуществляющих торговлю товарами легкой промышленности иностранного производства низкого ценового сегмента.
По результатам мониторингов нарушения установлены у 145 СПД.
Выявлено 116 фактов нарушения порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования, 23 факта отсутствия платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек и 6 фактов реализации товаров без маркировки контрольными (идентификационными) знаками. Кроме того, в ходе поведения мониторингов установлено 7 фактов привлечения к труду наемных работников без оформления трудовых отношений.
По результатам мониторингов 60 СПД направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков).
К 85 СПД, допустивших повторные нарушения, применены меры ответственности за невыполнение рекомендаций об устранении выявленных нарушений.
Сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мониторингов составила 13 264,9 руб.
В ходе проведения мониторингов инспекциями области выявлены факты нарушения порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования, отсутствия платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек, реализация обуви без маркировки контрольными (идентификационными) знаками, привлечения к труду работников, неоформленных в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Беларусь и, следовательно, ухода от уплаты подоходного налога.
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