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ЭКОНОМИКА РБ


ШЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ ПРЕДЛОЖАТ РАБОТУ НА МИНИ-ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
17:00 13.01.2020

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на текущей неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 14 января в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой» и филиала «Троллейбусный парк № 4» ГП «Минсктранс».

15 января на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники государственного предприятия «ЖЭУ № 2 Советского района Минска».

16 января в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей КУП «Спецкоммунавтотранс», ГП «Зеленстрой Заводского района Минска» и ЗАО «Доброном».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
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