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ЭКОНОМИКА РБ
В "ВЕЛИКОМ КАМНЕ" БУДУТ РАЗРАБАТЫВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
16:23 13.01.2020
Компания по развитию индустриального парка в Китае 11 января 2020 года заключила соглашение с ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» о создании в "Великом камне" опытного центра разработки беспилотных автомобилей.
Согласно подписанному документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», работу над проектом планируется начать в мае текущего года.
Компания «Интеллектуальное оборудование» является одним из предприятий-резидентов "Великого камня". Сфера ее деятельности - исследования, разработка и испытания экологичных беспилотных транспортных средств на новых источниках энергии.
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