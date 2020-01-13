Компания по развитию индустриального парка в Китае 11 января 2020 года заключила соглашение с ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» о создании в "Великом камне" опытного центра разработки беспилотных автомобилей.

Согласно подписанному документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей.

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», работу над проектом планируется начать в мае текущего года.

Компания «Интеллектуальное оборудование» является одним из предприятий-резидентов "Великого камня". Сфера ее деятельности - исследования, разработка и испытания экологичных беспилотных транспортных средств на новых источниках энергии.