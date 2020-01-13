Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, с апреля 2017 года по март 2019 года, являясь директором ЧТУП «Райтлайн», под предлогом продажи, доставки и установки корпусной мебели, кухонного гарнитура, окон и дверей мужчина завладел денежными средствами 235 граждан и благотворительного общественного объединения «Поможем детям Чернобыля» на общую сумму более 223 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, обвиняемый разместил в региональных газетах объявления о продаже в кредит корпусной мебели, кухонного гарнитура, окон и дверей. Покупатели передавали ему наличные деньги в качестве предоплаты. Кроме того, денежные средства перечислялись банками на счет предприятия на основании кредитных договоров, заключенных с гражданами.

После получения денег от потерпевших обвиняемый по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял, на их телефонные звонки не отвечал. При этом он не имел реальной возможности исполнять принятые на себя обязательства и не намеревался этого делать. Все полученные противоправным способом денежные средства он тратил на личные нужды.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Меры к возмещению причиненного ущерба обвиняемый не предпринял.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.