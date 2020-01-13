Электрическая мощность установок ВИЭ в Беларуси на 1 января 2020 г. достигла 411 МВт. Об этом заявил заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко 11 января 2020 г. в ходе 10-й сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (МАВЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, он выступил с заявлением от Беларуси о развитии возобновляемой энергетики в контексте энергетической трансформации.

По его словам, фактическая электрогенерирующая мощность установок ВИЭ с 2010 по 2019 год выросла в 8 раз, с 2017 по 2020 год — в два раза.

«Беларусь поддерживает инициативу МАВЭ, направленную на трансформацию энергетического сектора, продвижение вопросов интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему за счет широкомасштабного распространения технологий использования ВИЭ в зданиях и промышленности, на транспорте и сельском хозяйстве, развития «умных» сетей, использования технологий аккумулирования электрической энергии и слияния секторов», - сказал Михаил Малашенко.

Ярким примером слияния секторов электроэнергетики и транспорта является утверждение в 2018 году Программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. Реализация этой программы позволит оптимизировать суточный график электропотребления с учетом ввода в эксплуатацию в 2020 году атомной электростанции, снизить выбросы и улучшить экологию.

Привлечение инвестиций в повышение энергоэффективности и расширение использования ВИЭ способствует снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности продукции и услуг, повышению качества жизни и благосостояния граждан.

По результатам 2018 года доля ВИЭ в валовом потреблении ТЭР составила 6,2%, и в соответствии с концепцией энергетической безопасности эта доля должна быть увеличена до 9% в 2035 году.

На настоящий момент в Республике Беларусь действует: 55 фотоэлектрических станций (ФЭС) мощностью 156,6 МВт (крупнейшая – Речицкая ФЭС ПО «Белоруснефть», 56 МВт); 51 гидроэлектростанция (ГЭС) мощностью 95,3 МВт (крупнейшие – Полоцкая (21,6 МВт) и Витебская (40 МВт) ГЭС введены в эксплуатацию в 2017 году); 99 ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 108,6 МВт (крупнейший ветропарк (6 объединенных ВЭУ) – Новогрудский р-н, 9 МВт, РУП «Гродноэнерго»); 26 биогазовых комплексов мощностью 34,9 МВт (крупнейший в СПК «Рассвет им. Орловского», 4,8 МВт); 9 мини-ТЭЦ на древесном топливе электрической мощностью порядка 15,5 МВт.

Активно развивается использование ВИЭ и в теплоснабжении, где главным образом преобладает биомасса; на постоянной основе реализуются инвестпроекты с кредитным финансированием Всемирного банка. Доля ВИЭ в производстве тепловой энергии в 2018 году составляла 9,1%.

В ходе своего выступления Михаил Малашенко предложил МАВЭ провести в 2020 году в Беларуси как стране, имеющей огромный опыт использования биотоплива для нужд отопления и горячего водоснабжения в системе ЖКХ, региональный семинар для стран центральной и юго-восточной Европы по данной тематике.