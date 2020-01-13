Минский тракторный завод (МТЗ) выполнил задание по локализации машин для зимних видов спорта.

Как сообщает сайт предприятия, в нынешнем году в области создания специальной техники заводские конструкторы сделали акцент на доработке машин, предназначенных для лыжных трасс и ледовых площадок. Трудиться пришлось в напряженном режиме. Задача стояла непростая: уровень локализации техники, узлы и детали для которой до этого времени никто в Беларуси не производил, необходимо было довести до максимального.

Первый отечественный ратрак, представленный осенью прошлого года вниманию Александра Лукашенко (именно по его поручению на МТЗ в короткие сроки были разработаны снегоуплотнительные и льдозаливочная машины), состоял из белорусских комплектующих только на 43%, и это было логично. Техника для нашей страны была абсолютно новая. Ни сложная гидравлика, ни регулируемые насосы, ни гидростатическая трансмиссия, ни широкие гусеницы, ни специальные 12-позиционные отвалы, ни фрезы – ничего, что требовалось для такого типа машин, в стране не выпускалось. По сути, все нужно было начинать с нуля. Сегодня же снегоуплотнительная машина МСУ-622 и льдозаливочная МЛ-428 запущены в производство, а образец первого практически полностью белорусского ратрака готовится к приемочным испытаниям. Об этом, а также о планах на перспективу накануне Нового года рассказал главный конструктор по технике холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» Владимир Коробкин.

«По заказу Министерства спорта и туризма мы работали над созданием снегоуплотнительных машин на базе колесного трактора модели 622 и специального гусеничного шасси, а также льдозаливочной машины на базе колесного трактора модели 952, – уточнил он. – Прошлой зимой провели их испытания. За исключением небольших нюансов серьезных принципиальных замечаний по новой технике не было».

В течение прошлого года заводские конструкторы усиленно трудились, продолжая совершенствовать новую технику, в том числе и в области ее локализации. Прежде всего была полностью отработана и доведена конструкция МСУ-622 и МЛ-428, проведены приемочные испытания.

«Машины показали хорошую работоспособность и достойное качество подготовки лыжных трасс и катков. Новая техника была запущена в производство», – уточнил главный конструктор.

В настоящее время на МТЗ начат выпуск двух партий рабочего оборудования для каждой из упомянутых машин – по 31 комплекту. Как конкретизировал Владимир Коробкин, эти машины созданы на базе колесных тракторов, что, с одной стороны, расширяет сферу их применения, с другой – дает возможность потенциальным потребителям новой техники закупать исключительно рабочее оборудование, если, к примеру, необходимые тракторы в арсенале уже имеются. К слову, такое пожелание высказало и Министерство спорта и туризма, выступившее заказчиком.

Кроме этого, 2 декабря на заводе собрали первый отечественный ратрак – МСУ-108, который уже на 74 процента состоит из компонентов белорусского производства. Владимир Коробкин пояснил: этим машина принципиально отличается от первоначального образца. Для того, чтобы максимально повысить уровень локализации, полностью разработана ее конструкция применительно к отечественным компонентам. По инициативе МТЗ вопросы налаживания выпуска необходимых узлов и агрегатов, которые производят только за рубежом, предметно обсуждались с рядом отечественных предприятий. С потенциальными поставщиками комплектующих согласовывались технические задания и чертежи. Часть предложений нашла реальное воплощение, а по некоторым из-за технико-экономической нецелесообразности было отказано. Причинами стали малая потребность в заказах и дороговизна подготовки производства. В результате все основные узлы были разработаны на МТЗ или применены белорусского производства – отвал, снегоуплотнительная фреза, рама, кабина, гусеница, ходовая система, двигатель, радиаторы, гидроцилиндры и другие, а сложные наукоемкие гидравлические узлы пришлось применить импортные. Полностью изменился и облик машины: кабина стала шире, увеличилась обзорность. И, что особенно важно, ратрак стал практически белорусским. «74 процента – очень высокий уровень локализации», – уточняет Владимир Андреевич.

Выпущенная 2 декабря МСУ-108 сейчас готовится к приемочным испытаниям. В январе – начале февраля планируется выдать конструкторскую документацию в подготовку производства, а сам образец отправить на опытную эксплуатацию в один из отечественных центров по биатлону. Уже сегодня многие спортивные школы обращаются с просьбой провести испытания белорусского ратрака на своих площадках.

Продолжит проверку в деле и снегоуплонительная машина МСУ-622. К слову, эту модель в ноябре Минский тракторный представлял на своем стенде в Ганновере. Проходящая в немецком городе раз в два года крупнейшая в Европе выставка AGRITECHNICA является самым авторитетным показом, где традиционно демонстрируются последние разработки. Нынешней осенью экспозицию сельхозтехники от МТЗ дополнила машина для зимних видов спорта.

Снегоуплотнительная и льдозаливочная машины – МСУ-622 и МЛ-428 – вызвали предметный интерес на Сибирской агропромышленной неделе. Торговый дом «МТЗ-Сибирь», представлявший экспозицию техники белоруской марки, за демонстрацию новинок был удостоен Большой золотой медали ежегодного выставочного проекта.

«В новом году планируем довести три созданных нами машины для зимних видов спорта до серийного производства, а также расширить линейку этой специальной техники еще одной моделью, – рассказал Владимир Коробкин. – Уже сегодня мы делаем льдозаливочный комбайн КЛ-418, который будет предназначен для закрытых ледовых площадок. В 2019-м на него полностью разработана документация. Учитывая, что КЛ-418 будет использоваться в помещениях, его особенностью станет электропривод. К его разработке привлечены белорусские предприятия – могилевское ОАО «Электродвигатель» и новополоцкое ОАО «Измеритель» под общим руководством Объединенного института машиностроения НАН Беларуси».

Изготовить образец новой машины на МТЗ планируют в начале 2020 года. При этом все компоненты льдозаливочного комбайна – отечественного производства. Исключение составят лишь аккумуляторы (ячейки) электропривода. Поскольку накопители энергии большой емкости в Беларуси пока не производятся, для первого образца льдозаливочного комбайна МТЗ планирует закупить их в Китае. Однако в перспективе эти комплектующие могут быть и отечественными. В настоящее время соответствующие предприятия республики совместно с учеными Национальной академии наук над этим активно работают.

Главный конструктор уточнил: в 2020-м опытный образец КЛ-418 будет проходить испытания на одной из минских арен. Причем его проверке в деле погода не помешает, а значит, будет возможность довести новинку до совершенства уже в течение будущего года. В результате в ассортименте специальной техники МТЗ будет насчитываться четыре машины для зимних видов спорта: две льдозаливочных – для работы на открытом воздухе и закрытых площадках, а также два ратрака – на колесном и гусеничном ходу.