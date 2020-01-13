Сегодня стартовал третий этап республиканской олимпиады школьников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в областных этапах принимают участие около 7580 учащихся 8-11 классов учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. Ребята продемонстрируют свои знания по 18 учебным предметам.

В этом учебном году Министерство образования внесло изменения в инструкцию о проведении олимпиады. Коррективы исключат возможность утечки информации о содержании олимпиадных заданий, лоббирования членами жюри своих интересов в отношении учащихся, которых готовили к олимпиадам. Формированием заданий занимался Республиканский институт контроля знаний по аналогии с разработкой заданий для централизованного тестирования. Фельдъегерская служба доставит их сегодня к местам проведения туров олимпиады, а 17 января все проверенные работы отправят в институт контроля знаний в Минск. На всех этапах олимпиады учителя, занимающиеся с детьми по учебным предметам, не привлекаются в состав жюри к оцениванию работ и определению победителей.

Базами для проведения интеллектуальных соревнований станут учреждения образования регионального и республиканского подчинения.

Оценивать выполнение олимпиадных заданий будет компетентное жюри. Среди них специалисты Национальной академии наук, преподаватели БГУ, БГПУ им. М.Танка, БГУИР, БНТУ, МГЛУ и других вузов, а также педагоги учреждений общего среднего, среднего специального образования столицы и всех областей.

По результатам третьего этапа будет определены участники заключительного этапа республиканской олимпиады.