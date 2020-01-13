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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ВИТЕБСКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВ
14:21 13.01.2020

Прокуратура г.Витебска в ходе проверки причин и условий, которые способствовали убийству, выявила нарушения сотрудниками одной из аптек города законодательства, регулирующего розничную реализацию спиртосодержащих лекарственных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работники аптеки не соблюдали нормы о единовременной реализации лекарства «Боярышника настойка», продавая его одним и тем же лицам. Впоследствии факты немедицинского употребления настойки фигурантами уголовного дела непосредственного перед убийством были подтверждены при расследовании уголовного дела.

По результатам проверки прокурор Витебска внес представление генеральному директору аптечной сети.

Акт надзора рассмотрен на собрании работников аптек предприятия, после чего организовано изучение профильных нормативных документов. Сотрудники, допустившие нарушения в сфере реализации спиртосодержащих лекарственных средств, привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.

СПРАВКА: В соответствии с письмом Министерства здравоохранения от 19.12.2016 «О розничной реализации спиртосодержащих лекарственных средств» для настоек, выпускаемых и зарегистрированных в Республике Беларусь в качестве лекарственных средств – «Боярышника настойка», «Пустырника настойка», «Валерианы настойка», «Календулы настойка» и «Муравьиный спирт», установлена норма единовременной продажи не более одного флакона. При этом их реализация из аптек в ночное время запрещена.
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