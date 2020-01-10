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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗМОЖНОСТИ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ АССОЦИАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:37 13.01.2020
Директор Могилевского филиала БУТБ Иван Смольников принял участие в расширенном собрании Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей, состоявшемся 20 декабря 2019 г. на базе завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в ходе мероприятия, собравшего представителей более 100 предприятий и организаций Могилевской области, обсуждены итоги работы промышленного сектора в 2019 г., а также перспективные направления и планы развития на 2020 г. Отдельное внимание уделено вопросам повышения эффективности торгово-закупочной деятельности, в том числе за счет применения механизма биржевых торгов.
В этой связи представитель БУТБ ознакомил участников собрания с ключевыми возможностями и преимуществами биржевых электронных площадок, подробно осветив практические аспекты участия в торгах: порядок размещения заявок в торговой системе, особенности проведения торгов, использование счетов биржи во взаиморасчетах, регистрация биржевого договора и т.д.
По итогам собрания ряд предприятий выразили заинтересованность в аккредитации на БУТБ для осуществления закупок и реализации продукции собственного производства.
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