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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ МОЗЫРСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
13:05 13.01.2020
На заставе «Подгалье» Мозырского пограничного отряда 9 января состоялось торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию общежития для военнослужащих.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, строительство дома для пограничников велось по программе «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства». Дом расположен всего в нескольких шагах от погранзаставы. Квартиры оснащены всей необходимой мебелью, современной бытовой техникой, а рядом обустроены автомобильная стоянка и детская площадка.
Это уже третий многоквартирный дом для военнослужащих Мозырского пограничного отряда. В 2019 году такие же дома были построены в населенных пунктах Дзержинск Лельчицкого района и Киров Наровлянского района.
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