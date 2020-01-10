На заставе «Подгалье» Мозырского пограничного отряда 9 января состоялось торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию общежития для военнослужащих.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, строительство дома для пограничников велось по программе «Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства». Дом расположен всего в нескольких шагах от погранзаставы. Квартиры оснащены всей необходимой мебелью, современной бытовой техникой, а рядом обустроены автомобильная стоянка и детская площадка.

Это уже третий многоквартирный дом для военнослужащих Мозырского пограничного отряда. В 2019 году такие же дома были построены в населенных пунктах Дзержинск Лельчицкого района и Киров Наровлянского района.