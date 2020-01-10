ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЛОЩАДЬ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СОСТАВИЛА 15,22%
12:46 13.01.2020

На 1 января 2020 г. площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Министерства лесного хозяйства составляет 1283,8 тыс. га, или 15,22%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ "Беллесозащита", наибольшая часть (69,8%) «загрязненных» территорий отнесена к I зоне с плотностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 и ко II (5-15 Ки/км2) (21,8 %), остальные – к III и IV зонам (15-40 Ки/км2) и (40 Ки/км2 и более).

Следует отметить, что специалисты службы радиационного контроля в целях уточнения радиационной обстановки обследовали в 2019 году земли лесного фонда. В частности, обследованы территории, отнесенные к зонам радиоактивного загрязнения, на общей площади 86,0 тыс. га (1011 лесных кварталов) в 37 лесхозах. В результате установлено уменьшение территории радиоактивного загрязнения на 31,7 тыс. га, или на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Это обусловлено снижением плотности загрязнения почв цезием-137 в результате радиоактивного распада и перераспределения радионуклида по компонентам лесных экосистем. С 2014 по 2019 годы площадь радиоактивного загрязнения уменьшилась на 141,0 тыс. га, или на 9,89% (в среднем до 2,0% в год).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2020
валюта курс
EUR 2.3532
USD 2.1193
RUB 3.4603
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3532 +0.0006
USD 2.1193 +0.0034
RUB 3.4603 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3530 2.3600
USD 2.1160 2.1220
RUB 3.4550 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1140
EUR/RUB 67.8500 68.4000
USD/RUB 61.0000 61.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте