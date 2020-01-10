На 1 января 2020 г. площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Министерства лесного хозяйства составляет 1283,8 тыс. га, или 15,22%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ "Беллесозащита", наибольшая часть (69,8%) «загрязненных» территорий отнесена к I зоне с плотностью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 и ко II (5-15 Ки/км2) (21,8 %), остальные – к III и IV зонам (15-40 Ки/км2) и (40 Ки/км2 и более).

Следует отметить, что специалисты службы радиационного контроля в целях уточнения радиационной обстановки обследовали в 2019 году земли лесного фонда. В частности, обследованы территории, отнесенные к зонам радиоактивного загрязнения, на общей площади 86,0 тыс. га (1011 лесных кварталов) в 37 лесхозах. В результате установлено уменьшение территории радиоактивного загрязнения на 31,7 тыс. га, или на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Это обусловлено снижением плотности загрязнения почв цезием-137 в результате радиоактивного распада и перераспределения радионуклида по компонентам лесных экосистем. С 2014 по 2019 годы площадь радиоактивного загрязнения уменьшилась на 141,0 тыс. га, или на 9,89% (в среднем до 2,0% в год).