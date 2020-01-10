"Гомельтранснефть Дружба" будет платить экологический налог на транзит нефти через Беларусь, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа.

По его словам, проект указа прорабатывался в течение последнего года и вариантов документа было несколько.

"Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный (экологический, – ред.) налог в размере 35 (белорусских, – ред.) копеек за 100 тонно-километров (прокачки, – ред.) … Последний вариант указа пока официально не опубликован, известно только о его подписании… Но предполагается, что этот экологический налог будет платить "Гомельтранснефть Дружба" как оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба", "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", – рассказал собеседник агентства.

Как уже сообщалось, Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории республики.

Согласно документу, для формирования источника денежных средств на ликвидацию возможных экологических последствий при аварии на нефтепроводе или других чрезвычайных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории республики, для организаций-транспортеров нефти установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.