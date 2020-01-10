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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ПРИЗНАН САМЫМ ПУНКТУАЛЬНЫМ В МИРЕ ПО ВЕРСИИ OAG
11:49 13.01.2020

Национальный аэропорт Минск занял первое место в ТОП-20 по пунктуальности полетов за 2019 год среди всех аэропортов мира в категории Small Airports (аэропорт с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 до 5 млн в год). Об этом говорится в отчете авторитетной аналитической компании OAG.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, по итогам работы за 2018 год, согласно рейтингу OAG, Национальный аэропорт Минск также признан самым пунктуальным аэропортом в мире в той же категории.

СПРАВКА: пунктуальность полетов – это показатель выполненных рейсов на прибытие и отправление без задержек (задержкой считается отклонение от планового времени вылета/ прилета на 15 и более минут без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям). Данный показатель характеризует своевременность аэропортовых операций по обслуживанию воздушных судов и пассажиров, обработке грузов и почты.

Official Airline Guide (OAG) – исследовательская компания со штаб-квартирой в Великобритании, предоставляющая наиболее достоверную цифровую информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, самолетостроительным компаниям, консультантам по всему миру.

Национальный аэропорт Минск занимает преимущественное географическое расположение, так как находится на пересечении наиболее значительных авиалиний, связывающих Западную Европу и Содружество Независимых Государств (СНГ). Аэропорт является членом Международного совета аэропортов.

Национальный аэропорт Минск предоставляет весь комплекс аэропортовых услуг. Функционируют 2 искусственные взлетно-посадочные полосы (ИВПП), оснащенные современным оборудованием, что позволяет принимать воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

Регулярные полеты из Национального аэропорта Минск выполняются более чем по 55 международным воздушным трассам в Западную Европу, Ближний Восток и другие регионы.
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