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ЭКОНОМИКА РБ
В БОРИСОВСКОМ И СТАРОДОРОЖСКОМ ОПЫТНЫХ ЛЕСХОЗАХ В 2020 ГОДУ БУДУТ СОЗДАНЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ ПЕЛЛЕТ
11:37 13.01.2020
В Борисовском и Стародорожском опытных лесхозах в 2020 году планируется создать производства по выпуску пеллет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в текущем году также запланирована модернизация пеллетного производства в Столбцовском лесхозе.
Не менее знаковый проект и по созданию производства европоддонов в Крупском лесхозе.
В целях увеличения объемов производства пиломатериалов запланирована установка линий лесопиления в Борисовском опытном, Логойском и Узденском лесхозах.
Для получения продукции с более высокой добавленной стоимостью планируется установка сушильных комплексов в Копыльском опытном, Логойском, Слуцком, Столбцовском и Старобинском лесхозах.
Для увеличения выхода готовой продукции будет установлена линия сортировки в Березинском лесхозе.
«Данные проекты позволят увеличить не только объемы производства продукции деревообработки, но и значительно повысить ее качество», - отметили в объедиении.
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