В Борисовском и Стародорожском опытных лесхозах в 2020 году планируется создать производства по выпуску пеллет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, в текущем году также запланирована модернизация пеллетного производства в Столбцовском лесхозе.

Не менее знаковый проект и по созданию производства европоддонов в Крупском лесхозе.

В целях увеличения объемов производства пиломатериалов запланирована установка линий лесопиления в Борисовском опытном, Логойском и Узденском лесхозах.

Для получения продукции с более высокой добавленной стоимостью планируется установка сушильных комплексов в Копыльском опытном, Логойском, Слуцком, Столбцовском и Старобинском лесхозах.

Для увеличения выхода готовой продукции будет установлена линия сортировки в Березинском лесхозе.

«Данные проекты позволят увеличить не только объемы производства продукции деревообработки, но и значительно повысить ее качество», - отметили в объедиении.