Открытый прием граждан администрацией ООО «АйПауэр» состоялся 9 января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе 1AK-GROUP, прием граждан проводили операционный директор Группы компаний 1AK-GROUP Дмитрий Бутов, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1AK-GROUP Александр Юнкевич и ответственный по работе с обращениями граждан ООО «АйПауэр» Юрий Орехов.

Как рассказал в ходе приема граждан операционный директор Группы компаний 1AK-GROUP Дмитрий Бутов, решение о предоставлении “дополнительной” возможности проведения общественной экологической экспертизы основано на высказанном мнении главы государства о том, что проект аккумуляторного завода требует “народной экспертизы”.

В отношении планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр» (производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на возводимом заводе в СЭЗ «Брест») в установленном порядке уже была проведена оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, включая процедуру общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), в ходе которой общественности была предоставлена возможность инициирования общественной экологической экспертизы.

«В этой связи ООО «АйПауэр» обратилось за разъяснением порядка и возможности проведения общественной экологической экспертизы по объекту с уже проведенной процедурой ОВОС в администрацию президента Республики Беларусь. В рамках ответа на данное обращение Совет министров поручил Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды разъяснить ООО «АйПауэр» вопросы проведения общественной экологической экспертизы проектной документации на строительство аккумуляторного завода в Брестском районе. После получения всех разъяснений и консультаций по вопросу проведения общественной экологической экспертизы для объектов с уже проведенной процедурой ОВОС, Заказчиком общественной экологической экспертизы (ООО «АйПауэр») было размещено соответствующее уведомление о ее проведении», - пояснил Дмитрий Бутов.

На приеме граждан интересовало, есть ли вопросы по расхождению фактических и запроектированных выбросов?

По словам, Д. Бутова, при существующих источников выбросов имелась возможность у предприятия предусмотреть в проекте объем выбросов свинца и его соединений в объеме до 124 кг в год, при котором будет соблюдаться установленный законодательством норматив качества воздуха в отношение содержания в нем свинца и его соединений на границе санитарно-защитной зоны.

«В нашем конкретном случае запроектировано около 3 кг в год, но по факту получилось незначительное превышение (превышение составило из расчета 0,12 кг в год). В этой связи (и это естественный в таких случаях стандартный процесс) в проектную документацию были внесены изменения. Измененный проект в комплексе и будет представлен на общественную экологическую экспертизу и на государственную экологическую экспертизу», - ответил он.

Несмотря на неоднократные приглашения сотрудниками ООО «АйПауэр» часть граждан от индивидуального приема и/или подачи коллективного обращения отказалась. Заявлений о намерении проведения общественной экологической экспертизы во время приема от граждан не поступило. По требованию граждан была предоставлена возможность сделать запись в книге жалоб и предложений ООО «АйПауэр».

Напомним, 30 декабря было опубликовано уведомление о проведении общественной экологической экспертизы.

В срок до 15 января 2020 г. ООО «АйПауэр» принимает заявления от инициаторов о намерениях провести общественную экологическую экспертизу. Далее после истечения срока на подачу заявлений в течение 5-ти рабочих дней инициаторам будет сообщено о дате, времени и месте передачи проектной документации инициаторам на основе акта-приема передачи такой документации.

В течение 30 дней после получения инициаторами проектной документации (т.е. с момента подписания акта-приема передачи) будет проведена общественная экологическая экспертиза (примечание: при наличии поданных в установленном порядке заявлений), в ходе которой от общественности, инициаторов, будет получено заключение.

После проведения общественной экологической экспертизы будет проведен анализ замечаний и предложений, содержащихся в заключении общественной экологической экспертизы. В случае их обоснованности, на основе данных замечаний, могут быть внесены изменений и дополнений в проектную документацию. Далее проектная документация в установленном порядке будет направлена на государственную экологическую экспертизу.

Затем после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы будет реализован комплекс мероприятий по вводу завода в эксплуатацию в соответствие с действующим законодательством.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608. Заявление можно подать в срок до 15 января 2020 г.

Общественная экологическая экспертиза проводится на условиях всестороннего содействия заказчика (ООО «АйПауэр») деятельности заявителей (инициаторов). Поэтому, для ответов на вопросы, возникающих по процедуре подачи заявления, а также проведению самой общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», необходимо обращаться на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая доступна по электронному адресу , в виде чата на сайте 1ak-group.com и по номеру телефона (+375-44) 500-55-20.