За 2019 год в Беларуси зарегистрирован 48 251 субъект хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 10 813 юридических лиц и 37 438 индивидуальных предпринимателей.

Так, в Брестской области зарегистрировано 868 юридических лиц и 4762 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 725 юрлиц и 3368 ИП; в Гомельской - 758 юрлиц и 4291 ИП; в Гродненской - 687 юрлиц и 4054 ИП; в Минской - 1717 юрлиц и 6247 ИП; в Могилевской - 702 юрлица и 3794 ИП; в Минске - 5225 юридических лиц и 10922 индивидуальных предпринимателя.

Национальный банк, Министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 130 юридических лиц.

При этом в отношении 32896 субъектов хозяйствования (10496 юридических лиц и 22400 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).