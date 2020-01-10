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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2019 ГОД В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СВЫШЕ 48 ТЫСЯЧ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
10:22 13.01.2020
За 2019 год в Беларуси зарегистрирован 48 251 субъект хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 10 813 юридических лиц и 37 438 индивидуальных предпринимателей.
Так, в Брестской области зарегистрировано 868 юридических лиц и 4762 индивидуальных предпринимателя; в Витебской - 725 юрлиц и 3368 ИП; в Гомельской - 758 юрлиц и 4291 ИП; в Гродненской - 687 юрлиц и 4054 ИП; в Минской - 1717 юрлиц и 6247 ИП; в Могилевской - 702 юрлица и 3794 ИП; в Минске - 5225 юридических лиц и 10922 индивидуальных предпринимателя.
Национальный банк, Министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 130 юридических лиц.
При этом в отношении 32896 субъектов хозяйствования (10496 юридических лиц и 22400 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
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