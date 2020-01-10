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ЭКОНОМИКА РБ
БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛ НА КОПЕЙКУ
09:29 13.01.2020
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси увеличилась на одну копейку с 12 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,66 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,76 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,98 рубля, ДТ – 1,76 рубля.
«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти», - пояснили в концерне.
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