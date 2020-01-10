ЭКОНОМИКА РБ

БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛ НА КОПЕЙКУ

09:29 13.01.2020 Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси увеличилась на одну копейку с 12 января. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,66 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,76 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,98 рубля, ДТ – 1,76 рубля. «Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти», - пояснили в концерне.