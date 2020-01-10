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ЭКОНОМИКА РБ


ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ БЕЛАРУСИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА СОСТАВИЛО $5,2 МЛРД
09:09 13.01.2020

Объем внешней торговли Беларуси товарами за 11 месяцев 2019 года составил $65,2603 млрд и снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, за 11 месяцев текущего года экспорт составил $30,0144 млрд и сократился на 3,8% к январю-ноябрю 2018 года, импорт составил $35,2459 млрд и вырос на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2019 года ухудшилось до $5,2 млрд.

По итогам января-ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,3%, импорт увеличился на 3,1%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 2,4%.
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