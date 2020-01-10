Лучшие образцы современной белорусской мебели и древесных плитных материалов для производства мебели будут представлены на большом консолидированном белорусском стенде на крупнейшей в Европе международной мебельной выставке IMM Сologne-2020, которая пройдет с 13 по 19 января в Кельне (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», среди экспонентов ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО «Слониммебель», ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Гомельдрев", филиал «Ельская мебельная фабрика ОАО «Мозырский ДОК».

На стилизованном белорусском стенде в интерьерах будет представлена мебель, выполненная из различных материалов и по разным технологиям: от мебели из древесностружечных и древесноволокнистых плит до мебели из массива ценных древесных пород.

Помимо непосредственно мебели и материалов для мебельного производства, предприятия презентуют и свои технические возможности по исполнению заказов на изготовление мебели по заданным параметрам. Сегодня уже многие белорусские предприятия производят мебель по эскизам европейских заказчиков, таких как IKEA, JYSK, ОТТО, XXXLutz и других. Этот опыт динамично развивается и служит хорошим инструментом для наращивания экспортного потенциала местных производителей.

Участие белорусских мебельных предприятий в кельнской выставке – это целевой проект. Прошлогодний опыт, когда предприятия впервые выставились на большом едином стенде под маркой Made in Belarus, показал, что позиционирование единого бренда белорусской мебели имеет гораздо больший эффект, нежели продвижение отдельных марок или производителей. Поэтому принято решение регулярно участвовать в крупнейших международных выставках с единым белорусским стендом.

С учетом того, что международная выставка IMM Сologne – это в целом значимый форум на европейском рынке, ее посещают представители компаний из 50 стран, участие в ней ориентировано не только на немецкий рынок, а в целом на расширение рынков сбыта.

В дни выставки состоится ряд согласованных встреч с потенциальными партнерами. Планируется подписание ряда соглашений и контрактов. Европейский рынок предприятиями концерна рассматривается как одним из самых интересных и перспективных. Предприятия, которые активно участвуют в проводимых в странах Европы выставках, имеют реальный эффект в росте отгрузок продукции на европейский рынок. Например, ОАО «Ивацевичдрев» за январь-ноябрь 2019 года нарастило экспорт в ЕС более чем в 10 раз, ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Гомельдрев» - более чем в 2 раза, ОАО «Слониммебель» - в 1,4 раза, ОАО «Мозырский ДОК» - почти в 1,3 раза.

Участие белорусских предприятий в этой значимой масштабной мебельной выставке проходит под эгидой концерна «Беллесбумпром» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. В качестве выставочного оператора выступает УП «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка «IMM Сologne» ежегодно принимает более 1300 экспонентов со всего мира на площади 280 тысяч кв. м.