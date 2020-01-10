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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ НОВЫХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ-75139 ПОПОЛНИЛИ ТЕХНОПАРК ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»
17:51 10.01.2020
Четыре новых карьерных самосвала БЕЛАЗ-75139 под занавес пополнили уходящего года технический парк ТОО «Богатырь Комир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», поступившие 130-тонники предназначены для перевозки горной массы на вскрышном комплексе угольного разреза «Богатырь».
Машины такой грузоподъемности и модификации для предприятия не первые. По отзывам горнодобытчиков, их отличает высокая надежность, простота в эксплуатации и качество сборки. Всего с учетом данной партии машин компания приобрела в прошедшем году восемь новых БЕЛАЗов.
БЕЛАЗ-7513 пользуется особой популярностью у горнодобывающих компаний – на его долю приходится 27% от общего количества реализованной в 2019 году техники, выпущенной ОАО «БЕЛАЗ».
Сегодня Белорусский автомобильный завод предлагает в своей линейке самый широкий модельный ряд карьерных самосвалов серии 7513, что позволяет потребителям выбрать оптимальную конфигурацию под конкретные условия эксплуатации.
В этом году исполняется 50 лет, как был введен в эксплуатацию крупнейший угольный разрез «Богатырь».
За эти годы «Богатырь» стал визитной карточкой Экибастуза, благодаря разрезу-рекордсмену о городе горняков узнали во всем мире. Вот уже почти полвека «Богатырь» остается флагманом угольной отрасли Казахстана, именно здесь в работе проходили проверку самые мощные роторные экскаваторы и другая горная техника, преодолевая трудности, устанавливали новые трудовые рекорды.
Более полутора миллиарда тонн угля, добытые за эти годы горняками «Богатыря», обеспечили теплом и электроэнергией сотни тысяч людей в разных уголках Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. И разрез продолжает расти и развиваться.
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