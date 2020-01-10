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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ПРОВЕДЕТ В ВИТЕБСКЕ КРЕАТОН ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ПЕРШЫЯ ІДЭІ»
17:25 10.01.2020
18 января в Витебске стартует креатон для старшеклассников, участие в котором могут принять ученики со всей Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «А1», состоится он в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. В феврале креатоны также пройдут в Могилеве, Гродно и Гомеле.
Первый креатон будет посвящен культуре и пройдет в Витебском центре современного искусства (ул. Белобородова, 5) 18 января с 12 до 16 часов. К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов со всей страны, которым интересно потренироваться генерировать идеи, а также представить их на публике и получить советы и комментарии от экспертов. Участие в креатоне бесплатное по предварительной регистрации.
Старшеклассникам покажут несколько роликов TED для дальнейшего обсуждения в небольших группах под руководством менторов, каждый из которых поможет командам разработать собственные идеи по темам показанных видео выступлений и презентовать их перед аудиторией.
В Витебске школьники будут говорить о музеях, популярности бумажных книг и бренде родного города как культурной столицы. По итогам обсуждения жюри из числа местных экспертов по определенным темам, представителей А1 и местного сообщества TEDx выберет лучшие выступления, идеи и наградит их авторов.
«Першыя» – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из всех регионов Беларуси. Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции .
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