В четвертом квартале 2019 года Гродненской региональной таможней выполнен установленный стратегией развития таможенных органов показатель по автовыпуску экспортируемых товаров, а в декабре цифра достигала 40%, что существенно превысило обозначенный стратегией критерий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, выпуск товаров в автоматическом режиме позволяет значительно минимизировать временные и финансовые издержки всех участников внешнеэкономической деятельности.

Основываясь на установленных критериях, информационная система без участия должностного лица принимает решение о выпуске товаров. При этом от момента регистрации декларации на товар до его автоматического выпуска проходит менее одной минуты.