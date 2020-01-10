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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТВЕРТЬ ВЫВОЗИМЫХ С ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС ТОВАРОВ В ДЕКАБРЕ ВЫПУЩЕНА ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕЙ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
17:10 10.01.2020
В четвертом квартале 2019 года Гродненской региональной таможней выполнен установленный стратегией развития таможенных органов показатель по автовыпуску экспортируемых товаров, а в декабре цифра достигала 40%, что существенно превысило обозначенный стратегией критерий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, выпуск товаров в автоматическом режиме позволяет значительно минимизировать временные и финансовые издержки всех участников внешнеэкономической деятельности.
Основываясь на установленных критериях, информационная система без участия должностного лица принимает решение о выпуске товаров. При этом от момента регистрации декларации на товар до его автоматического выпуска проходит менее одной минуты.
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