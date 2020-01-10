В связи со строительством 3-й линии начинается реконструкция платформы станции метро «Площадь Ленина».

Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, несмотря на ремонт, станция продолжит обслуживание пассажиров, однако посередине платформы будет размещено два ограждения мест работ, что уменьшит общую площадь платформы для размещения пассажиров.

Столичная подземка также просит пассажиров в ожидании поезда равномерно распределяться по всей длине платформы, не заходить за ограничительную линию у ее края до полной остановки поезда и соблюдать бдительность.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.