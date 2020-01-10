Организации Министерства энергетики стали победителями конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, среди 4 лауреатов номинации «Услуги населению» – производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ» – услуга по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования.

Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 40 товарам различного назначения. В их числе плита газоэлектрическая бытовая ПГЭ 6102 Белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат».

Награда «Лучший в отрасли» присуждена 10 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Обладателями наград стали Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» ОАО, ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», КУП «Минскхлебпром» Хлебозавод № 2, СП ОАО «СПАРТАК» (Гомель), СООО «Белвест» (Витебск), ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 24 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

В номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 149 товаров 87 организаций.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определено 30 товаров-лауреатов 26 организаций, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 77 товаров-лауреатов, выпускаемых 52 организациями.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 38 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса. Предприятия имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 18001 и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В целом лауреатами конкурса признано 260 товаров, выпускаемых 168 организациями республики.

По информации Госстандарта, конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом – областном – этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты на присуждение специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а организациям – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса было получено 15 381 голос потребителей (12 530 – «нравится» и 2 851 – «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров отечественного производства, который служит ориентиром для потребителей при выборе продукции.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.