Почтовое отделение № 89 в Минске временно сменило месторасположение из-за ремонта здания по постоянному адресу.

«С 10 января отделение почтовой связи № 89 размещается на площадях почтового отделения № 52 по адресу: ул. Брыля, 30. Также при необходимости можно обратиться в ближайшие отделения: № 36 (ул. Коржа, 11) и № 69 (пр. Дзержинского, 11)», - говорится в сообщении РУП «Белпочта».

Одновременно предприятие напоминает, что отправить почтовый денежный перевод можно в любом отделении, независимо от места адресования перевода.

Кроме того, выплата пенсий и пособий осуществляется во всех почтовых отделениях Беларуси, независимо от места назначения. При этом выплату пенсий и пособий по специальной и генеральной (общей) доверенностям производят в почтовых отделениях по месту жительства получателя, а выплату пенсий и пособий по разовой доверенности — в любом отделении почтовой связи Беларуси.