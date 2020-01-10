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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛОИНВАЗИВНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНЕНО В БЕЛАРУСИ
15:43 10.01.2020

Врачи рентгенооперационной Республиканского клинического медицинского центра впервые в Беларуси выполнили малоинвазивное протезирование аортального клапана 78-летней пациентке.

По словам главного врача центра Ирины Абельской, операция была выполнена 26 декабря 2019 года по поводу критического аортального стеноза с использованием новейшего баллон-расширяемого клапана Edwards SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences, США).

Вся процедура прошла под местной анестезией путем пункции бедренных сосудов. Время вмешательства составило 130 минут (для сравнения, время классической кардиохирургической операции около 300-360 минут). Через 4 дня пациентка была выписана с хорошим клиническим результатом: средний градиент давления на аортальном клапане уменьшился с 74 до 6 мм.рт.ст.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, аортальный стеноз - сужение аортального клапана, в результате которого возникает препятствие току крови из полости сердца в аорту (крупнейший кровеносный сосуд в организме). Чаще всего встречается у пожилых людей: по статистике, от умеренного или тяжелого аортального стеноза страдает каждый восьмой пациент старше 75 лет. Основные симптомы этого заболевания формируют классическую триаду: обмороки (возникают ввиду недостаточного притока крови к головному мозгу), стенокардию (боль в грудной клетке) и одышку (при физической нагрузке).

Ситуация усугубляется тем, что при появлении симптомов стеноз аортального клапана обычно имеет выраженный характер: двухлетняя выживаемость таких пациентов не превышает 50%. Радикальным способом лечения является протезирование аортального клапана. К сожалению, 30-40% пациентам традиционное хирургическое вмешательство не может быть выполнено в силу разных причин.

Единственная спасительная альтернатива - транскатетерная имплантация аортального клапана (процедура TAVI). Она предпочтительна у пациентов старше 75 лет, высокого хирургического риска, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с операциями на сердце в анамнезе, с деформациями грудной клетки и др. В подобных ситуациях долгосрочные результаты TAVI, как минимум, не уступают результатам открытого кардиохирургического вмешательства. И в то же время сохраняют все преимущества малоинвазивной процедуры: меньшая длительность вмешательства, отсутствие необходимости в искусственном кровообращении, короткая госпитализация, быстрый реабилитационный период.
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