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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ПРИПИСКИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА
14:35 10.01.2020
Приписки неотработанных учебных часов, незаконное начисление заработной платы и премий выявлены Комитетом госконтроля Гомельской области в детских школах искусств Речицкого района при проверке использования средств бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, семь учителей ГУО «Василевичская детская школа искусств» в 2017-2019 годах не отрабатывали свою педагогическую нагрузку, однако регулярно заполняли журналы занятий и даже выставляли ученикам оценки.
Например, в Ведричском филиале ДШИ трое учителей, проживающих в Речице, практически ежедневно уезжали домой на рейсовом автобусе в 16.30 (в связи с отсутствием другого транспорта), хотя по расписанию должны были проводить уроки до 18.00-20.00. В результате учебная нагрузка выполнялась только на 50-75%.
Аналогичные факты установлены в классах Василевичской детской школы искусств, расположенных в н.п. Защебье и Бабичи. Четыре учителя отрабатывали лишь 38-86% своей учебной нагрузки: не проводили до 10 часов в неделю, однако отмечали их в журнале занятий согласно расписанию.
В результате приписок неотработанных учебных часов педагоги необоснованно получили из бюджета более 17,9 тыс. рублей. После вмешательства Комитета госконтроля Гомельской области незаконно полученные средства возмещены в бюджет в полном объеме.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
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