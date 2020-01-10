Приписки неотработанных учебных часов, незаконное начисление заработной платы и премий выявлены Комитетом госконтроля Гомельской области в детских школах искусств Речицкого района при проверке использования средств бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, семь учителей ГУО «Василевичская детская школа искусств» в 2017-2019 годах не отрабатывали свою педагогическую нагрузку, однако регулярно заполняли журналы занятий и даже выставляли ученикам оценки.

Например, в Ведричском филиале ДШИ трое учителей, проживающих в Речице, практически ежедневно уезжали домой на рейсовом автобусе в 16.30 (в связи с отсутствием другого транспорта), хотя по расписанию должны были проводить уроки до 18.00-20.00. В результате учебная нагрузка выполнялась только на 50-75%.

Аналогичные факты установлены в классах Василевичской детской школы искусств, расположенных в н.п. Защебье и Бабичи. Четыре учителя отрабатывали лишь 38-86% своей учебной нагрузки: не проводили до 10 часов в неделю, однако отмечали их в журнале занятий согласно расписанию.

В результате приписок неотработанных учебных часов педагоги необоснованно получили из бюджета более 17,9 тыс. рублей. После вмешательства Комитета госконтроля Гомельской области незаконно полученные средства возмещены в бюджет в полном объеме.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.