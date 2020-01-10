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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ «ДЕНЬ СКИДОК» ПРОЙДУТ В ЯНВАРЕ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТОЛИЦЫ
14:16 10.01.2020
В торговых организациях столицы в январе пройдут Акции «День скидок».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, выгодные предложения и скидки объявили следующие магазины столицы:
ОАО «ЦУМ Минск»:
16, 18, 23, 25, 30 января – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
11 января – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
Для держателей дисконтных карт: 13, 20, 27 января – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);
16, 23, 30 января – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);
11, 18, 25 января – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);
15-21.01.20, 22-28.01.20, 29.01-04.02.20 – 35% на 35 товаров (Акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);
Для держателей дисконтных карт: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 28% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
10-12, 29-31 января – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары (Акция «Народный вторник»);
Для держателей дисконтных карт: 4-7 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Рождественские скидки»);
17-19 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Крещенские скидки»);
24-26 января - 35% на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Татьянин день»).
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января – 28% на непродовольственные товары;
24, 25, 26 января – 30% на непродовольственные товары;
каждый понедельник, среду, пятницу января – 5% на продовольственные товары;
Для держателей дисконтных карт: каждую четверг и пятницу января – 30% на непродовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
каждую среду января – 27% на непродовольственные товары;
каждый понедельник, пятницу и субботу января – 30% на непродовольственные товары.
Магазины Торгового центра «Столица» 25, 26 января предложат скидки до 70%.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
10, 11 января – 25%;
14, 17, 21, 24, 28, 31 января – 20%;
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
15, 22, 29 января – 15%;
каждый вторник января – 20% для пенсионеров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):
каждый вторник, четверг и субботу января – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
16, 23, 30 января – 20% на весь ассортимент;
c 1 по 31 января - до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
13, 15, 20, 22, 27, 29 января – 22%;
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):
каждую среду, четверг января – 15%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу января – 20%;
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):
с 1 по 31 января – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
16, 23, 30 января – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
28 января – 30 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):
весь январь – от 22% до 45% на отдельные группы товаров;
каждую среду января - 20% на все товары, не участвующие в других акциях.
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