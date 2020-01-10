В торговых организациях столицы в январе пройдут Акции «День скидок».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, выгодные предложения и скидки объявили следующие магазины столицы:

ОАО «ЦУМ Минск»:

16, 18, 23, 25, 30 января – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

11 января – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: 13, 20, 27 января – 20% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);

16, 23, 30 января – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);

11, 18, 25 января – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);

15-21.01.20, 22-28.01.20, 29.01-04.02.20 – 35% на 35 товаров (Акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);

Для держателей дисконтных карт: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 28% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

10-12, 29-31 января – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

14, 21, 28 января – 27% на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары (Акция «Народный вторник»);

Для держателей дисконтных карт: 4-7 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Рождественские скидки»);

17-19 января – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Крещенские скидки»);

24-26 января - 35% на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента (Акция «Татьянин день»).

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января – 28% на непродовольственные товары;

24, 25, 26 января – 30% на непродовольственные товары;

каждый понедельник, среду, пятницу января – 5% на продовольственные товары;

Для держателей дисконтных карт: каждую четверг и пятницу января – 30% на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

каждую среду января – 27% на непродовольственные товары;

каждый понедельник, пятницу и субботу января – 30% на непродовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 25, 26 января предложат скидки до 70%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

10, 11 января – 25%;

14, 17, 21, 24, 28, 31 января – 20%;

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

15, 22, 29 января – 15%;

каждый вторник января – 20% для пенсионеров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):

каждый вторник, четверг и субботу января – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

16, 23, 30 января – 20% на весь ассортимент;

c 1 по 31 января - до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

13, 15, 20, 22, 27, 29 января – 22%;

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):

каждую среду, четверг января – 15%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу января – 20%;

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):

с 1 по 31 января – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

16, 23, 30 января – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

28 января – 30 % (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):

весь январь – от 22% до 45% на отдельные группы товаров;

каждую среду января - 20% на все товары, не участвующие в других акциях.