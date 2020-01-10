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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЕЖЕДНЕВНО ОФОРМЛЯЮТ ОКОЛО 600 ГРУЗОВЫХ И 740 ЛЕГКОВЫХ АВТО
14:03 10.01.2020

Ежедневно витебские таможенники оформляют около 600 грузовых и 740 легковых авто в автодорожных пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в течение 2019 года в регионе деятельности таможни пересекли границу более 270 тысяч легковых автомобилей, 220 тысяч грузовых автомобилей, более 5,7 тысяч автобусов и 960 тысяч физических лиц.

При этом витебский регион набирает популярность среди граждан, пересекающих белорусско-латвийскую границу на личных авто. Так, за 2019 год по сравнению с 2018 годов пассажиропоток увеличился на 3,2%, а количество оформленного легкового транспорта - на 1,5%.

Автоматизация таможенных операций и совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также совершенствование таможенной инфраструктуры позволяет таможенным органам эффективно работать в условиях постоянно растущих товарных и транспортных потоков.
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