Конец года для рынка долгосрочной аренды обычно проходит очень спокойно: арендаторы не спешат менять «насиженные места» в период праздников, а волне нового спроса попросту неоткуда взяться.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, каждый месяц, начиная с сентября, спрос на аренду квартир в Минске сокращался. В декабре по сравнению с ноябрем количество запросов по поиску съемного жилья уменьшилось на 16,1% до самого низкого уровня с прошлой весны.

Что касается предложения квартир, то оно в декабре также сократилось (-2%), что можно объяснить периодом праздников. Некоторые арендодатели переходят в сегмент посуточной аренды на это время, рассчитывая заработать там больше.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объектов на рынке аренды выросло (+13,1%). Наибольший рост наблюдался у 2-комнатных квартир (+16,4%). Чуть менее заметно пополнился сегмент 3-комнатных квартир (+12,8%). А «однушек» стало больше на 7,9%.

В декабре 2019 года преобладала негативная динамика цен. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $264 (снижение к ноябрю на 2,9%); 2-комнатные квартиры — $360 (снижение на 0,8%); 3-комнатные квартиры — $471 (рост на 0,2%).

Несмотря на результаты декабря, за 2019 год аренда жилья в белорусской столице подорожала на 4−18% в зависимости от типа квартир.

Инвестиционная привлекательность аренды немного снизилась за последний месяц: средняя доходность без учета издержек составляет на данный момент 6,36%. На данный момент доходность от сдачи в аренду квартир на длительный срок на 3,8% превышает лучшую доходность от валютных депозитов.