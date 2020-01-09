Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс 2020 года на соискание премий имени академика А.В.Лыкова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, премии имени выдающегося ученого, основателя белорусской научной школы по тепло- и массообмену академика Алексея Васильевича Лыкова (20.09.1910 - 28.06.1974) присуждаются за научные работы, вносящие крупный вклад в развитие теоретических и экспериментальных исследований по проблемам переноса энергии и вещества, открытие и описание закономерностей явлений и процессов тепло- и массопереноса в природных и технических объектах, средах различного фазового состава при наличии фазовых и химических превращений, разнообразных внешних воздействиях, составляющих основу новых высокоэффективных тепломассообменных технологий и оборудования для народного хозяйства.

Премии (две – одна отечественным ученым и одна международному коллективу авторов) присуждаются Национальной академией наук Беларуси в канун дня рождения А.В.Лыкова – 20 сентября.

Премия отечественным ученым присуждается отдельным лицам или группе сотрудников (не более трех), работающим в научных, научно-производственных организациях и вузах Республики Беларусь и внесшим определяющий вклад при выполнении выдвигаемой работы.

Премия международному коллективу авторов присуждаются авторским коллективам ученых зарубежных стран и Республики Беларусь (не более трех) за вклад в развитие творческого наследия А.В.Лыкова, совместные основополагающие работы по проблемам тепло- и массопереноса.

Право выдвижения работ на соискание Премии предоставляется: академикам и членам-корреспондентам НАН Беларуси; ученым (научно-техническим) советам научных организаций и высших учебных заведений Республики Беларусь и зарубежных стран.

Организации и лица, выдвигающие кандидатов на соискание Премии имени академика А.В. Лыкова, должны представить следующие материалы: мотивированное представление, включающее научную характеристику выдвигаемой работы и раскрывающее ее научное и прикладное значение; копии опубликованных научных статей, экземпляры книг; сведения об авторах, включающие данные об их месте работы и раскрывающие их личный вклад в представленные работы.

Материалы в одном экземпляре, в общей папке с надписью «На соискание премии имени академика А.В.Лыкова 2020 года» представляются до 20 мая 2020 года в ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси» по адресу: 220072, Минск, ул. П.Бровки, 15, корпус 2, каб. 329.

С Положением о Премиях можно ознакомиться на официальном веб-сайте НАН Беларуси.