Автозаправочные станции последнего поколения «Белоруснефти» в 2020 году появятся в городе Скиделе и в Островецком районе Гродненской области.

Как пишет портал neft.by, здесь масштабная реконструкция ожидает АЗС № 40 и № 7.

Предприятие «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» в этом году продолжит обновлять сеть автозаправочных станций региона. В декабре здесь после полной реконструкции открыли АЗС № 10 в Скиделе. На месте старой заправки появился современный мультикомплекс, отвечающий европейским стандартам. Созданы все удобства не только для топливной заправки и обслуживания автомобилей, но и для качественного отдыха в пути. В частности, оборудован просторный торговый зал с разнообразным ассортиментом товаров, кафетерий и комфортная кофе-зона, детская досуговая площадка с игрушками и Sony Playstation. Из дополнительных сервисов: бесплатный Wi-Fi и зарядка мобильных телефонов.

Среди «фишек» АЗС № 10 – две современные кофемашины с модулями, которые позволяют готовить популярные напитки, в том числе холодный кофе. Ассортимент горячей еды здесь максимально разнообразен: гамбургеры, твистеры, чикенбургеры, буррито, блинчики, роллини с грибами, вишней, творогом, яблоками.

В таком же формате под брендом «Белоруснефти» на Гродненщине будут преображаться и объекты 2020 года. Помимо полной реконструкции двух автозаправок, планируется модернизировать еще 13 АЗС. Все они приобретут современный облик, отвечающий фирменному стилю компании. В контексте актуальных клиентских запросов будет развиваться и сегмент общепита. Добротный дизайн, уютные уголки отдыха, качественная горячая еда и хороший кофе – теперь это обязательные атрибуты автозаправочных станций гродненского региона.

В 2019 году «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» глобально обновил две автозаправочные станции и модернизировал торговые залы трех АЗС. Все они приведены к узнаваемому единому стилю «Белоруснефти».