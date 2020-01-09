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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБОВАЛА УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ НОРМ В РАБОТЕ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
12:57 10.01.2020
Прокуратура Брестской области проверила исполнение антикоррупционного законодательства неплатежеспособными организациями региона в 2018-2019 годах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, одновременно прокуроры изучили, насколько эффективны меры местных исполнительных и распорядительных органов по снижению числа убыточных предприятий.
Оказалось, что усилия по защите экономических интересов государства, включая антикоррупционную составляющую кадровой политики, были недостаточными.
Так, в 2019 году вступил в законную силу приговор суда в отношении исполнительного директора одного из ОАО, который путем злоупотребления служебными полномочиями похитил покрышки для тракторов.
Согласно другому приговору, бывший директор предприятия путем необоснованного назначения и начисления себе премиальных выплат без согласования с наблюдательным советом коммерческой организации похитил около 4 тыс. рублей.
Есть и иные примеры нарушений, которые указывают на необходимость выработать дополнительные меры по совершенствованию подбора, расстановки и продвижения кадров, оценки их профессионально-квалификационных качеств.
Ряд недостатков в работе неплатежеспособных предприятий прокуроры установили в сфере закупок товаров: сроки для подготовки и представления участниками закупок их предложений не соблюдались; информация о порядке закупок за счет собственных средств на официальном сайте не размещалась вовсе либо размещалась несвоевременно; участники конкурентных процедур закупок не извещались о их результатах; в отдельных случаях победители таких процедур определялись единолично.
По мнению прокуроров региона, допущенным нарушениям способствовали ненадлежащая организация работы по предупреждению коррупционных проявлений, в том числе со стороны комиссий по противодействию коррупции; формальность планирования и исполнения антикоррупционных мероприятий; отсутствие учета и анализа фактов совершения работниками преступлений и правонарушений против интересов службы; невыстроенное взаимодействие организаций с органами, осуществляющими борьбу с коррупцией.
По итогам проверки прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. Исполнение акта надзора взято на контроль.
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