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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ЛИСТИНГА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА РАССМОТРЕНЫ НА СЕМИНАРЕ В ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
12:33 10.01.2020

В Государственном комитете по имуществу с участием представителей ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ 9 января состоялся семинар по вопросам активизации процесса листинга акций акционерных обществ с долей государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе мероприятия освещались вопросы организации процесса листинга, раскрытия эмитентами финансово-хозяйственной информации и контроля за исполнением биржевых требований для акций, включаемых в котировальные листы.

Эксперты ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ также представили сравнительный обзор листинговых требований, применяемых в Евросоюзе, на фондовых биржах Кыргызстана и Казахстана.

По итогам семинара состоялась дискуссия о перспективах развития листинга в Беларуси, в ходе которой выработано решение о целесообразности определения оптимальных критериев для допуска акций акционерных обществ с долей государства к обращению на бирже.

Участие в семинаре приняли представители Минсельхозпрода, Минстройархитектуры, концерна ”Беллегпром“, Минского облисполкома, а также работники ряда акционерных обществ, акции которых могут претендовать на включение в котировальные листы ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ .
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