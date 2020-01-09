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ЭКОНОМИКА РБ


УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ЧУП «АЛЬБЕРИУМ СТРОЙ» ОБВИНЯЮТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
12:04 10.01.2020

Управление Следственного комитета Беларуси по городу Минску расследует уголовное дело в отношении учредителя и директора ЧУП «Альбериум Строй», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, во Фрунзенское РУВД Минска поступило более 60 заявлений от граждан, которые не дождались исполнения обязательств от упомянутого предприятия.

«По оперативной информации, 35-летний минчанин и 28-летний гомельчанин в 2018 году создали сайт в сети интернет, аналогичный известному российскому бренду. Они позиционировали себя его официальным дилером на территории Беларуси, предлагая поставку бань из России стоимостью от 6.000 до 24.000 долларов США. Все заказы принимались с полной или частичной предоплатой», - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, в самом начале своей деятельности и вплоть до марта 2019 года предприятие заказы выполняло. А затем перестало, но заказы при этом принимать продолжило. В результате такой деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму 400 тысяч белорусских рублей.

В настоящий момент установлено 74 эпизода противоправной деятельности мужчин. Однако у следствия имеются основания полагать, что лиц, пострадавших от их действий, может быть больше.
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