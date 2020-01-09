|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ЧУП «АЛЬБЕРИУМ СТРОЙ» ОБВИНЯЮТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
12:04 10.01.2020
Управление Следственного комитета Беларуси по городу Минску расследует уголовное дело в отношении учредителя и директора ЧУП «Альбериум Строй», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, во Фрунзенское РУВД Минска поступило более 60 заявлений от граждан, которые не дождались исполнения обязательств от упомянутого предприятия.
«По оперативной информации, 35-летний минчанин и 28-летний гомельчанин в 2018 году создали сайт в сети интернет, аналогичный известному российскому бренду. Они позиционировали себя его официальным дилером на территории Беларуси, предлагая поставку бань из России стоимостью от 6.000 до 24.000 долларов США. Все заказы принимались с полной или частичной предоплатой», - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, в самом начале своей деятельности и вплоть до марта 2019 года предприятие заказы выполняло. А затем перестало, но заказы при этом принимать продолжило. В результате такой деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму 400 тысяч белорусских рублей.
В настоящий момент установлено 74 эпизода противоправной деятельности мужчин. Однако у следствия имеются основания полагать, что лиц, пострадавших от их действий, может быть больше.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
Курсы в банках
на 10.01.2020
Конвертация в банках
на 10.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте