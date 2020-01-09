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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЭС ВОШЛА В СОСТАВ ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
11:57 10.01.2020
С 1 января 2020 года Белорусская АЭС вошла в состав ГПО «Белэнерго».
Как сообщает сайт «Белэнерго», такое решение позволит выстраивать и вести в энергосистеме единую техническую политику в сфере генерации электрической энергии.
Изменения произошли в соответствии с разработанным планом мероприятий на 2019-2020 годы по совершенствованию структуры управления организациями, входящими в систему Министерства энергетики.
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