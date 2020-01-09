В свободной экономической зоне «Минск» в 2019 году зарегистрировано 17 резидентов.

Как сообщает сайт СЭЗ, первым 31 января зарегистрировано ООО «Сканва Продакшн» — белорусско-датская компания, которая реализует на производственных площадях в Борисове инвестпроект по изготовлению деревянных окон, дверей и стеклопакетов по скандинавской технологии.

В течение года в состав СЭЗ также вошли ОАО «Дорстройиндустрия» (модернизация производства железобетонных и бетонных изделий и конструкций), УП «Промышленная база Фаниполь» (изготовление обрезного пиломатериала и древесных топливных гранул (пеллет), ООО «Леангрупп Пласт» (литьевое производство комплектующих для упаковки косметической продукции), российско-белорусская компания «Гидроизолстрой» (производство современных строительных материалов), ООО «ПрофПол» (производство специального торгового оборудования для магазинов и других объектов, например, держателей для планшетов, подставок для дисплеев, кронштейнов для мониторов, стеллажей и витрин).

Зарегистрированный 27 декабря последний в 2019 году резидент ООО «БелМетр» будет заниматься изготовлением антивандальных приборов учета расхода воды.

Всего за 21 год функционирования в свободную экономическую зону «Минск» вошли более 100 предприятий-резидентов. Создано свыше 60 компаний с иностранными инвестициями, построено 42 завода. Иностранные компании из 21 страны инвестировали более 2 млрд долларов, осуществлен экспорт продукции в 70 государств на сумму более 10 млрд долларов, создано 25 тыс. рабочих мест.