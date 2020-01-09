ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА САЙТЕ БЖД ЗА 2019 ГОД ОФОРМЛЕНО БОЛЕЕ 3 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ
11:36 10.01.2020

На сайте Белорусской железной дороги за 2019 год оформлено более 3 млн электронных проездных документов (билетов) на поезда с нумерованными местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с целью дальнейшего развития каналов самообслуживания в 2019 году внедрены 70 терминалов для продажи проездных документов (билетов) на поезда с ненумерованными местами с расширенным функционалом.

Новые терминалы самообслуживания принимают оплату наличными деньгами, а также с использованием бесконтактных платежных карточек, в том числе банков нерезидентов Республики Беларусь. Интерфейс терминалов позволяет оформлять билеты на 3 языках (белорусском, русском и английском). С использованием терминалов самообслуживания в 2019 году оформлено 1,8 млн проездных документов.

В 2019 году Белорусская железная дорога большое внимание уделяла вопросам повышения качества организации пассажирских перевозок.

Продолжалось обновление подвижного состава. В 2019 году приобретено три шестивагонных дизель-поезда серии ДП6, а также 30 пассажирских вагонов.

Проводилась работа по совершенствованию тарифной политики. В целях привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт была внедрена система динамического управления тарифами и стимулирования спроса в купейных вагонах и вагонах СВ на отдельные поезда, курсирующие в международном сообщении с Российской Федерацией. Данная система позволяет пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25%. С октября 2019 года организована продажа проездных документов по внутреннему тарифу при следовании пассажиров в пределах Российской Федерации, Казахстана, Кыргызской Республики.

За 2019 год услугами Контакт-центра Белорусской железной дороги по вопросам организации пассажирских перевозок воспользовалось более 2 260 000 человек по 5 каналам связи: телефонная, электронная почта, официальный интернет-сайт Белорусской железной дороги, аудио- и видеосвязь через справочные терминалы, мессенджеры.

Продолжалась работа по внедрению современных информационных технологий. С июня 2019 года впервые в странах СНГ Белорусская железная дорога совместно с ОАО «БПС-Сбербанк» внедрила в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств.

Разработаны и внедрены новый раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте, а также мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» для оформления электронных проездных документов (билетов) на поезда с нумерованными и ненумерованными местами, которые с декабря 2019 года стали доступны для широкого круга пользователей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2020
валюта курс
EUR 2.3526
USD 2.1159
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3526 -0.0021
USD 2.1159 +0.0021
RUB 3.4592 +0.0387
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3550
USD 2.1180 2.1250
RUB 3.4510 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1115
EUR/RUB 68.0500 68.5000
USD/RUB 61.3000 61.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте