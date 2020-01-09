На сайте Белорусской железной дороги за 2019 год оформлено более 3 млн электронных проездных документов (билетов) на поезда с нумерованными местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с целью дальнейшего развития каналов самообслуживания в 2019 году внедрены 70 терминалов для продажи проездных документов (билетов) на поезда с ненумерованными местами с расширенным функционалом.

Новые терминалы самообслуживания принимают оплату наличными деньгами, а также с использованием бесконтактных платежных карточек, в том числе банков нерезидентов Республики Беларусь. Интерфейс терминалов позволяет оформлять билеты на 3 языках (белорусском, русском и английском). С использованием терминалов самообслуживания в 2019 году оформлено 1,8 млн проездных документов.

В 2019 году Белорусская железная дорога большое внимание уделяла вопросам повышения качества организации пассажирских перевозок.

Продолжалось обновление подвижного состава. В 2019 году приобретено три шестивагонных дизель-поезда серии ДП6, а также 30 пассажирских вагонов.

Проводилась работа по совершенствованию тарифной политики. В целях привлечения пассажиров на железнодорожный транспорт была внедрена система динамического управления тарифами и стимулирования спроса в купейных вагонах и вагонах СВ на отдельные поезда, курсирующие в международном сообщении с Российской Федерацией. Данная система позволяет пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25%. С октября 2019 года организована продажа проездных документов по внутреннему тарифу при следовании пассажиров в пределах Российской Федерации, Казахстана, Кыргызской Республики.

За 2019 год услугами Контакт-центра Белорусской железной дороги по вопросам организации пассажирских перевозок воспользовалось более 2 260 000 человек по 5 каналам связи: телефонная, электронная почта, официальный интернет-сайт Белорусской железной дороги, аудио- и видеосвязь через справочные терминалы, мессенджеры.

Продолжалась работа по внедрению современных информационных технологий. С июня 2019 года впервые в странах СНГ Белорусская железная дорога совместно с ОАО «БПС-Сбербанк» внедрила в поездах городских линий систему оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств.

Разработаны и внедрены новый раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте, а также мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» для оформления электронных проездных документов (билетов) на поезда с нумерованными и ненумерованными местами, которые с декабря 2019 года стали доступны для широкого круга пользователей.