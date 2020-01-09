В Минске на протяжении этого года планируется установить около 150 электрозарядных станций. Фирменную Е-сеть в столице активно развивает РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», пишет портал neft.by.

Как рассказали на предприятии, в минувшем году введены в строй 54 зарядки для электромобилей, из них 49 установили вне АЗС – возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спортивных комплексов. Всего же под началом «Белоруснефть-Минскавтозаправки» действует 85 ЭЗС. Большинство расположены в местах активного движения людей и транспорта – для удобства пользователей таких станций.

Мощные электрозарядные устройства появились на автозаправках последнего поколения, которые открыты и реконструированы предприятием в 2019 году. Так, на столичных АЗС № 62 (улица Илимская) и № 22 (улица Володько) установлены станции формата Mode-4, где период зарядки 80 процентов аккумулятора электрокара не превышает 30 минут. Время ожидания можно провести в уютной и комфортной обстановке кафетериев этих АЗС. Здесь предложат широкий ассортимент быстрой еды, готовых блюд, хороший кофе и чай. На современных автозаправках предприятия создан максимум условий для отдыха клиентов и обслуживания автомобилей.

Компания «Белоруснефть» является национальным оператором по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси. В минувшем году количество ЭЗС на территории страны увеличилось до 250. Планируется, что в 2021 году их число достигнет 500.