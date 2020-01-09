Страховые организации республики собрали за январь-ноябрь 2019 года 1247,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за одиннадцать месяцев прошлого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,9%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2019 года страховые взносы составили 773,5 млн. рублей, что на 114,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2019 года – 474,0 млн. рублей, что на 27,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,0% (за январь-ноябрь 2018 года – 59,6%).

За январь-ноябрь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 639,4 млн. рублей, что на 84,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2019 года составил 51,3% (за январь- ноябрь 2018 года – 50,2%).

За январь-ноябрь 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 114,0 млн. рублей (за январь- ноябрь 2018 года – 116,0 млн. рублей), из них 61,5 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 52,5 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-ноябрь 2018 года – 63,1 млн. рублей и 52,9 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 декабря 2019 года составила 8841 человек (на 1 декабря 2018 года – 8918 человек).